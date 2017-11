„Wie machen deutsche Kühe Muh?“

Hannover. Die Agritechnica in Hannover steht für Landmaschinen, Branchentrends, Feldfrucht-Statistiken – nicht jedoch für einen besonders ausgefallenen Humor. Bisher jedenfalls. Denn in diesem Jahr will ein Farmer aus den Vereinigten Staaten die andere Seite der Leitmesse für Landwirte zeigen – mit einer Youtube-Show. „Ich zeige täglich ein kleines Video, in dem ich etwas Verrücktes tue, oder in dem mir etwas Verrücktes auf der Messe begegnet“, kündigt Derek Klingenberg in seinem ersten Film an.

<iframe width="100%" height="315" src="//www.youtube.com/embed/T3frQeAqYXg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Zudem ruft er die Anhänger seines Youtube-Kanals dazu auf, ihm lustige Fragen zu schicken, die er auf der Ausstellung loswerden soll. Und bei mehr als 70.000 Fans seiner Internet-Show lassen skurrile Vorschläge des offensichtlich vor allem US-amerikanischen Publikums nicht lange auf sich warten:

„Wie schnell darf man auf der deutschen Autobahn mit einer... (trage hier den Namen einer beliebigen Landmaschine ein) ... fahren?“ heißt es da etwa.

Oder: „How do cows say moo in German?“ (dt: „Wie machen Kühe „Muh“ auf deutsch?“)

Ob Klingenberg seine Ankündigung umsetzt und es tatsächlich schafft, täglich lustige Beiträge von der Agritechnica-Messe aus Hannover zu liefern? Man darf gespannt sein. „I’ll see you guys in germany“, verabschiedet er sich in seinem Video (“Wir sehen uns in Deutschland!“). HAZ.de nimmt den smarten Farmer beim Wort und wird weiter über den Gast aus den Staaten berichten und versuchen, ihn auf der Messe zu treffen. Also: „To be continued“, wie der Amerikaner sagt: „Fortsetzung folgt!“

Von mic/jen