Leipzig. Mehrere Kabelbrände haben am Montagmorgen erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr Großraum Leipzig―Dresden―Chemnitz sowie Halle (Saale) verursacht. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn sowohl der Fern- als auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr. Grund dafür sind laut Bundespolizei vier Kabelbrände im Großraum Leipzig. Dadurch seien am frühen Montagmorgen Signalanlagen zerstört worden. Nach ersten Informationen der Behörden fielen bisher vier der Signale aus. Das berichtet die „Leipziger Volkszeitung“(LVZ). Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, gehen die Ermittler von Fremdeinwirkung aus. Hinweise auf den oder die Täter gebe es allerdings bislang nicht.

#Vandalismusschäden im Raum #Leipzig Hbf. Zugausfälle/Zugteilausfälle und Verspätung bis 60 min. möglich. Dauer nicht bekannt. — Deutsche Bahn (@DB_Info) June 19, 2017

Neben der Messestadt griffen Unbekannte auch in Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen Technik der Deutschen Bahn an und legten so den Verkehr lahm, heißt es bei der LVZ. Die Behörden gehen offenbar von einem politischen Hintergrund der Taten aus, das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der Sächsischen Polizei wurde mit den Ermittlungen betraut.

Nach Angaben der Bahn müssen Reisende und Pendler auf vielen Strecken mit massiven Verspätungen von bis zu einer Stunde rechnen. Besonders betroffen seien die Strecken Leipzig-Dresden, Leipzig-Coswig, Leipzig-Chemnitz, Leipzig-Halle und Leipzig-Erfurt mehr Zeit einplanen. Fernverkehrszüge würden umgeleitet. Auf den Regional- und S-Bahn-Strecken müsse mit deutlichen Verspätungen gerechnet werden. Wegen der defekten Signalanlagen seien Streckenteile nicht befahrbar. Die Bahn bemüht sich nach eigenen Angaben um Ersatzverkehr durch Busse.

Auch im Ruhrgebiet und in Hamburg Vandalismusschäden

Auch im Ruhrgebiet hat es einen mutmaßlichen Brandanschlag gegeben. Der Grund sei ein Brand in einem Kabelschacht entlang der Bahnstrecke in Dortmund, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag die Kabel vermutlich mit Brandbeschleuniger angezündet. Bei dem Feuer seien unter anderem Signalkabel beschädigt worden.

Betroffen von den Einschränkungen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Linien RE1, RE6 und RE11. Zwischen Dortmund und Bochum komme aus bei den Linien zu Verspätungen zwischen zehn und fünfzehn Minuten in beiden Richtungen. Wie lange die Beeinträchtigungen noch andauern werden, war zunächst unklar.

Zudem prüft der Staatsschutz nach zwei Bränden an Zuggleisen in Hamburg, ob es sich um einen politisch motivierten Anschlag handelt. In der Nacht zum Montag hätten im Stadtteil Eidelstedt und im Bereich Höltigbaum Kabel neben den Gleisen gebrannt, erklärte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, der Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Lübeck sei zwischen Rahlstedt und Ahrensburg unterbrochen. Sie sprach von Vandalismus. Am 7. und 8. Juli treffen sich beim G20 Staats- und Regierungschefs aus den führenden Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU in Hamburg.

Von RND/dpa/are