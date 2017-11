Rekord: 450.000 Besucher bei der Agritechnica

Hannover. Bei Agritechnica haben sich rund 450.000 Besucher über die neuesten Branchentrends informiert. Es kamen davon mehr als 100.000 aus dem Ausland. Ein wichtiges Thema war in diesem Jahr erneut die Digitalisierung. Das teilte der Veranstalter, die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), zum Abschluss der Messe am Sonnabend mit. Die Agritechnica habe ihre führende Rolle als weltweiter Branchentreffpunkt der Landwirtschaft und der Landtechnik weiter ausgebaut, sagte DLG-Hauptgeschäftsführer Reinhard Grandke.

Bei der Messe zeigten rund 2800 Aussteller aus 53 Ländern in den vergangenen Tagen alles, was mit landwirtschaftlicher Technik zu tun hat – vom Traktor über Gülleausbringer über Gummiketten und Kombimähwerke bis hin zum Sonnenblumen-Pflückvorsatz. Ein wichtiges Thema war in diesem Jahr erneut die Digitalisierung.

Neben den großen Mähdreschern sind es vor allem kleine, intelligente Maschinen, die die Besucher auf der Agritechnica überzeugen. Vor allem der Feldroboter Xaver steht für die Zukunft der Landwirtschaft. Zur Bildergalerie

Die DLG berichtete von einer großen Zuversicht in der Branche: Dies schlage sich auch in einer hohen Investitionsbereitschaft nieder. Wie eine Besucherumfrage zeige, wollten mehr als zwei Drittel der befragten Landwirte und Lohnunternehmer in den nächsten beiden Jahren investieren, hieß es in einem Fazit.

Die deutschen Hersteller von Agrartechnik gehen nach Jahren mit sinkenden Erlösen schon für 2017 von einem Umsatzplus aus. Das Umsatzvolumen aus deutscher Produktion soll um 4 Prozent auf rund 7,5 Milliarden Euro zulegen.

