Niedersachsen Neue Jobs - Dienstleister in Niedersachsen boomen Laut einer Studie des Unternehmensverbands AGA treibt vor allem der Dienstleistungssektor den Arbeitsmarkt in Niedersachsen: Über 40.000 neue Jobs seien 2017 entstanden.

ARCHIV - Mit Headset (Köpfhörer und Mikrofon) sitzt eine Mitarbeiterin vor einem Computermonitor in einem Callcenter in Frankfurt (Oder) am 10.11.2011. (Zu dpa "Unerlaubte Telefonwerbung nimmt weiter zu" vom 01.03.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa-Zentralbild