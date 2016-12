Agentur-Chef Klaus Stietenroth geht in den Ruhestand

Klaus Stietenroth geht nach zwölf Jahren an der Spitze der niedersächsischen Arbeitsagentur in den Ruhestand – ganz bewusst vorzeitig. 2004 lag die Arbeitslosenquote noch bei fast 10 Prozent. Heute: 6 Prozent. So hat Klaus Stietenroth den rasanten Wandel seit 2004 erlebt.