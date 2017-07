Hannover. Um die Höhe möglicher Schadensersatzansprüche von Kunden gegen die Nordzucker AG untersuchen zu lassen, wollen Aktionäre die Bestellung eines Sonderprüfers gerichtlich erzwingen. Bei der Hauptversammlung des Braunschweiger Unternehmens am Donnerstag waren Anteilseigner mit einem entsprechenden Antrag gescheitert. „Damit ist nun der Weg für eine Klage beim Landgericht frei“, sagte Aktionär Jörg-Rafael Heims.

Das Bundeskartellamt hat 2014 gegen Südzucker, Pfeifer & Langen sowie Nordzucker Geldbußen unter anderem wegen Gebietsabsprachen von insgesamt 280 Millionen Euro verhängt. Die Kartellstrafe hat eine Prozess­lawine ausgelöst. Mittlerweile klagen mehr als 35 Abnehmer des Zuckerkartells auf Schadensersatz – bundesweit soll sich die geltend gemachte Summe auf mehr als 500 Millionen Euro belaufen. Gegenüber dem Kartellamt haben Industriekunden von erheblichen Preissteigerungen und zeitweisen Versorgungsengpässen berichtet.

Konzern zeigt sich gelassen

Die Hersteller bezweifeln hingegen grundsätzlich, dass es ohne Gebietsabsprachen niedrigere Preise gegeben hätte – wie hoch sie das Schadensersatzrisiko einstufen, verraten die Unternehmen nicht. Man habe in angemessener Weise Vorsorge getroffen, heißt es bei Nordzucker lediglich.

Damit wollen sich einige Kleinaktionäre nicht zufriedengeben. Darum soll ein Sonderprüfer herausfinden, ob und in welcher Höhe dem Unternehmen „durch die geahndeten Preisabsprachen und infolgedessen an Kunden geleisteten Schadensersatz sowie Preisnachlässe ein Vermögensschaden entstanden ist oder voraussichtlich entstehen wird“, wie es in dem Antrag hieß.

Bei der Hauptversammlung standen sie mit diesem Wunsch jedoch ziemlich allein da: Der Antrag wurde mit 99,9 Prozent der Stimmen abgelehnt – knapp 94 Prozent der Anteile liegen bei den Großaktionären Nordzucker Holding und Union-Zucker Südhannover. „Für uns ist das Votum der Aktionäre relevant“, sagte ein Konzernsprecher. In einem Rechtsstaat könne aber jeder den Rechtsweg beschreiten, der es möchte.

