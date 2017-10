Die Krawatten hängen wieder im Schrank, die Mitarbeiter bekommen frisches Obst und kostenlose Getränke: Unter dem Namen Almex tüftelt die verbliebene Belegschaft von Höft & Wessel in der neuen Heimat am Rande des Messegeländes an Ticketautomaten und mobilen Datenerfassungsgeräten wie ehedem – nur unter anderen Voraussetzungen.