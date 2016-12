Im ersten Jahr will Amazon 1000 Mitarbeiter unbefristet einstellen. Am Anfang sucht das Unternehmen vor allem Logistik-Manager, Ingenieure, Personal- und IT-Experten sowie Logistik-Kräfte. In Logistikzentren vergleichbarer Größe seien nach einigen Jahren etwa 2000 Mitarbeiter beschäftigt, hieß es in einer Mitteilung. Das bislang nördlichste Amazon-Logistikzentrum in Deutschland liegt in Brieselang bei Berlin.

dpa