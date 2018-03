Die beiden Energieversorger Eon und RWE wollen Innogy zerschlagen und die Geschäfte untereinander aufteilen. Die Anleger am Aktienmarkt haben am Montag euphorisch auf die geplante Zerschlagung reagiert: Eon-Aktien legten zwischenzeitlich um etwa 5 Prozent zu, RWE-Aktien um knapp 9 Prozent. Innogy-Papiere schossen gar um 13 Prozent in die Höhe.