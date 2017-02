Osnabrück . Auch die staatliche Investitionsquote sei zu niedrig: "Das Land verfällt. Und zwar in einer Zeit, in der wir wegen der Digitalisierung vor einer riesigen Umwälzung stehen und es geradezu zwingend wäre, dass der Investitionsmotor anspringt", warnte er in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der konjunkturelle Aufschwung in Niedersachsen sei nicht nachhaltig, "er steht auf tönernen Füßen, weil er fast nur vom Konsum getragen ist".

