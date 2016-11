Arbeitslosigkeit sinkt in Niedersachsen weiter

Hannover. Die Arbeitslosenquote betrug 5,8 Prozent und blieb damit auf Vorjahresniveau. "Deutlich gesunken ist die Arbeitslosenzahl bei den unter 25-Jährigen", sagte der Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Agentur für Arbeit, Klaus Stietenroth. Die Zahl der neu gemeldeten Stellen stieg im Oktober um 19.023, es gab Ende des Monats genau offene 65.406 Jobs.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit nach dem Sommer gilt als saisonüblich. Viele junge Menschen fangen im Herbst eine Ausbildung oder ein Studium an und sind damit nicht mehr als arbeitslos gemeldet. Zunehmend taucht aber auch der Zuzug von Flüchtlingen in der Statistik auf: Sie verbessern in Weiterbildungsmaßnahmen ihre Sprachkenntnisse oder lassen sich Qualifikationen aus ihrer Heimat anerkennen.

Regional fiel die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen erneut unterschiedlich aus: Am höchsten lag die Arbeitslosenquote mit 7,2 Prozent in der Region Hannover, gefolgt von Braunschweig-Goslar (6,8 Prozent), Oldenburg-Wilhelmshaven (6,5), den Bezirken Celle (6,4), Hameln sowie Emden-Leer (je 6,3). Am niedrigsten war die Arbeitslosigkeit im Bezirk Nordhorn mit der Grafschaft Bentheim und dem Landkreis Emsland: Dort wurde eine Quote von 3,5 Prozent ermittelt. Vechta (4,7), Nienburg-Verden (4,8) sowie Osnabrück (4,9) und Lüneburg-Uelzen (5,0) sind weitere Bezirke mit geringer Arbeitslosigkeit.

dpa