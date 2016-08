Arbeitsmarkt in Niedersachsen kommt in Schwung

Hannover/Nürnberg. Nach Angaben der Arbeitsagentur vom Mittwoch waren 252 136 Männer und Frauen in Niedersachsen ohne Job. Die Arbeitslosenquote betrug 6,0 Prozent (Juli: 6,1 Prozent), im Vorjahr lag sie bei 6,2 Prozent. Aufgrund der frühen Ferien habe auch die Herbstbelebung in diesem Jahr deutlich früher eingesetzt und den Arbeitsmarkt in Schwung gebracht, sagte Klaus Stietenroth, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen. Besonders erfreulich sei der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit.

Doch nicht überall in Deutschland ging die Anzahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat zurück. 2,684 Millionen Jobsuchende registrierte die Bundesagentur für Arbeit (BA) im August. Das waren 23 000 Erwerbslose mehr als im Juli, aber 111 000 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,1 Prozent. "Der Arbeitsmarkt insgesamt hat sich weiter gut entwickelt", sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise.

Arbeitslosenquote auf Rekordtief

Trotz der wachsenden Erwerbslosigkeit von Flüchtlingen und der Sommerpause bleibt die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf Rekordtief. Es ist die niedrigste August-Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

Jahreszeitlich bedingt sei die Zahl der erwerbslosen Männer und Frauen zwar gestiegen, saisonbereinigt aber gesunken: Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl ging im Vergleich zum Juli um 7000 auf 2,675 Millionen zurück. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Arbeitskräften - gemessen an Beschäftigung und gemeldeten Stellen - weiterhin hoch.

Saisonbedingte Arbeitslosigkeit

Hauptursache für die Zunahme bei der Arbeitslosigkeit ist nach BA-Angaben die andauernde Sommerpause. Viele Schulabgänger melden sich zur Jahresmitte vorübergehend arbeitslos, und zahlreiche Betriebe warten mit Neueinstellungen bis nach den Ferien. Im Vergleich zu den Vorjahren sei die Entwicklung aber besser: Im Schnitt der vergangenen drei Jahre stieg die Arbeitslosigkeit im August um 28 000 Erwerbslose.

Die Erwerbstätigkeit und die Zahl der Menschen mit regulärem Job sind weiter gewachsen. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Juli saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 39 000 auf 43,71 Millionen. Das waren 535 000 mehr als im Vorjahr. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung legte nach Hochrechnung der BA von Mai auf Juni saisonbereinigt um 4000 zu. Mit 31,39 Millionen Menschen lag die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 614 000 im Plus.

Und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist weiterhin sehr hoch. Im August waren 685 000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet - das waren 89 000 mehr als vor einem Jahr.

dpa