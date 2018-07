Hannover

Eine kostenlose Mitgliedschaft für Jugendliche, die automatisch in einen kostenpflichtigen Vertrag umgewandelt wird – mit dieser fragwürdigen Praxis hat der ADAC in der Vergangenheit neue Mitglieder gefunden. Erst nach einer Abmahnung durch die Verbraucherzentrale Hamburg änderte der Automobilclub sein Vorgehen, wie die Verbraucherschützer am Montag bekanntgaben.

Laut der Verbraucherzentrale bot der ADAC minderjährigen Fahrschülern im Rahmen von kostenlosen Fahrtrainings eine kostenfreie Clubmitgliedschaft für ein Jahr an. Drei Monate vor Ablauf des Jahres informierte er sie, dass ihr Tarif nun bald kostenpflichtig werde. Wer darauf nicht reagierte, erhielt als nächstes eine Zahlungsaufforderung über den jährlichen Beitrag in Höhe von 24 Euro.

Keine automatische Umstellung mehr

„Mit seinen Briefen verschleierte der ADAC die Rechtslage“, erklärte Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale. Der von den Minderjährigen geschlossene Vertrag sei in der Regel nicht rechtmäßig, da die Eltern nicht zugestimmt hatten.

Ein ADAC-Sprecher bestätigte, dass der Autoclub seine Praxis nun geändert hat. Verträge würden nicht mehr automatisch umgewandelt. Stattdessen informiere man die jungen Autofahrer, dass ihre kostenlose Mitgliedschaft bald endet und biete ihnen dann an, einen kostenpflichtigen Vertrag abzuschließen.

Von Christian Wölbert