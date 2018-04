Hannover

Beim traditionsreichen hannoverschen Kekskonzern Bahlsen beginnt eine neue Ära. Der langjährige Chef Werner M. Bahlsen zieht sich zurück und übergibt die Leitung an ein Team aus vier gleichberechtigten Managern. Damit steht zum ersten Mal seit rund 100 Jahren kein Mitglied der Familie Bahlsen an der Spitze des fast 130 Jahre alten Unternehmens. Es werde jedoch ein Familienunternehmen bleiben, betonte Werner M. Bahlsen am Dienstag in Hannover. Er und seine vier Kinder halten weiterhin 100 Prozent der Anteile.

Werner M. Bahlsen, der am 13. April 69 Jahre alt wurde, will aber als Vorsitzender des neu geschaffenen Verwaltungsrates weiter über die langfristige Ausrichtung wachen. Dem Gremium wird auch sein Sohn Johannes (30) angehören. „Mit meinem ältesten Sohn Johannes im Verwaltungsrat als Vertreter der Familie binden wir frühzeitig die nächste Bahlsen-Generation in das Unternehmen ein“, erklärte er. Es sei eine Chance, dass beide Generationen dann gemeinsam über die strategische Aufstellung des Unternehmens diskutieren können.

Rückblick auf die Geschichte Ende einer Ära? Wie drei Generationen der Keksdynastie Bahlsen die Marke prägten.

Er selbst wechselt in den neu geschaffenen Verwaltungsrat, der die „langfristige strategische Ausrichtung“ bestimmt und sich fünf Mal im Jahr trifft. Sein ältester Sohn Johannes tritt ebenfalls in dieses Gremium ein. „So binden wir frühzeitig die nächste Bahlsen-Generation in das Unternehmen ein“, sagte Bahlsen.Ein Vorzeichen dafür, dass der 30-Jährige später das Tagesgeschäft übernimmt, sei das aber nicht, betonte er. Seine anderen drei Kinder seien genauso beteiligt.

„Ich weiß nicht, ob meine Kinder sich langfristig für die operative Leitung interessieren.“ Im Verwaltungsrat sitzen außerdem Matthias Becker, Geschäftsführer der Hülsta-Gruppe, Jörg Rheinboldt, Chef der Axel-Springer-Tochter Plug & Play Accelerator, und der ehemalige McKinsey-Direktor Peter Barrenstein.

Werner M. Bahlsen, der am 13. April 69 Jahre alt wurde, war in dem Unternehmen mehr als vier Jahrzehnte tätig. Ende der Neunziger Jahre einigte er sich mit seinem Bruder darauf, die beiden Sparten für süßes und salziges Gebäck vollständig voneinander zu trennen. Seitdem leitet er das „süße“ Bahlsen mit Marken wie Bahlsen, Leibniz und Pick-up.

2017 machte der Konzern einen Umsatz von 559 Millionen Euro, 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr. In sechs Werken in Deutschland und Polen produzierten die 2830 Mitarbeiter 142 000 Tonnen Gebäck. Die Familie und das Management Board haben vor Kurzem ehrgeizige Wachstumsziele definiert: Der Umsatz soll sich bis 2025 ungefähr verdoppeln, vor allem durch Wachstum im Ausland.

Von dpa