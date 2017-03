Berentzen-Gruppe setzt auf alkoholfreie Getränke

Haselünne. Der für seine Spirituosen bekannte emsländische Getränkehersteller Berentzen hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn auf 4,4 Millionen Euro verdoppelt - durch den Trend zu alkoholfreien Erfrischungsgetränken und frischen Obstsäften.

Besonders das Geschäft mit Frischsaftsystemen für Gastronomie und Supermärkte unter der Marke "Citrocasa" wuchs kräftig, teilte die Berentzen-Gruppe am Donnerstag in Haselünne mit. Ihr Absatz stieg um fast die Hälfte. Der Umsatz des Unternehmens kletterte um 7,3 Prozent auf 170 Millionen Euro.

Sinalco und Mate-Eistee

Das Geschäft mit Erfrischungsgetränken und Mineralwässern legte um acht Prozent zu, ebenso das Konzessionsgeschäft mit dem - für seine alkoholfreien Getränke bekannten - Unternehmen Sinalco (+ 15,4 Prozent). Die neue Marke "Mio Mio", unter der etwa Mate-Eistee verkauft wird, gibt es inzwischen deutschlandweit zu kaufen. Mehr als 12 Millionen Flaschen wurden nach Unternehmensangaben abgesetzt, ein Plus von 61 Prozent. Auch in Zukunft will Berentzen in den Bereichen Frischsaft und alkoholfreie Erfrischungsgetränke weiter wachsen.

Das Kerngeschäft des Getränkekonzerns ist dennoch weiterhin der Spirituosenmarkt, der von 170 Millionen Euro Umsatz des Unternehmens 100 Millionen Euro ausmacht. Dort stieg der Absatz jedoch nur noch um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

dpa