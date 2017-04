Hannover. Die Hannover-Messe hat ihre Besucherzahl erneut gesteigert. 225.000 Menschen kamen in diesem Jahr zur weltgrößten Industriemesse, teilte der Veranstalter Deutsche Messe AG am Freitag mit. Im Vergleichsjahr 2015 waren es 217.000.

Mehr als 75.000 Besucher kamen aus dem Ausland. In der 70-jährigen Geschichte der Hannover-Messe ist das ein neuer Rekord. Die Top-Besucherländer waren China (9000), Niederlande (6200), Indien (5300) und das Partnerland Polen (5000).

Vertreter der Aussteller zeigten sich sehr zufrieden. "Wir können ohne Wenn und Aber von einer ausgezeichneten Hannover Messe 2017 sprechen", sagte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Maschinenbau-Verbands VDMA. Die Messe belege die gute Stimmung in der Industrie. Klaus Mittelbach, Vorsitzender des Elektronik-Verbands ZVEI, betonte, dass die Messe die schnelle technische Entwicklung im Bereich Industrie 4.0 abbilde.

Im Rampenlicht standen in diesem Jahr Roboter, die Hand in Hand mit Menschen zusammenarbeiten. "In den Robotik-Hallen war das Interesse gigantisch", sagte Messe-Vorstand Köckler. Außer großen Konzernen hätten sich auch kleine und mittelständische Unternehmen über die Roboter informiert.

Ein weiterer Trend ist der "digitale Zwilling". Gemeint sind digitale Abbilder von Maschinen und Fertigungsstraßen, die am Computer oder mit einer VR-Brille getestet werden, bevor sie tatsächlich in der Fabrik aufgebaut werden. "So lassen sich Produkte schneller und damit preiswerter auf den Markt bringen", sagte Köckler.

Die Gesamt-Besucherzahl von 225.000 stellt keinen Rekord dar, denn Anfang der 2000er Jahre besuchten über 250.000 Menschen die Messe. Vor der Abspaltung der CeBIT waren es sogar über 800.000.

Von Christian Wölbert