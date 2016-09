Hannover. Das sind nach Zahlen, die das Statistische Bundesamt am Montag veröffentlicht hat, 1245 oder gut sieben Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Bundesweit kann die Baubranche im Vergleichszeitraum sogar auf einen Zuwachs um rund 26 Prozent blicken.

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen steigt seit mehreren Jahren an. In Niedersachsen lag sie 2008 bei gut 13.000. Im vergangenen Jahr wurden bereits 30.333 Genehmigungen erteilt - eine Zahl, die in diesem Jahr noch deutlich übertroffen werden könnte.

lni