Conti-Tech-Chef Hans-Jürgen Duensing spricht im Interview über Partnerschaft in der Autoindustrie und Pläne, von ihr unabhängiger zu werden. Helfen soll dabei das Thema Industrie 4.0 – die Vernetzung der Industrie. In ihr sieht Duensing eine unglaubliche Bandbreite an Chancen - auch für den Standort Deutschland.