Continental startet besser als erwartet ins Jahr

Hannover. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,7 Prozent auf rund 11 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Die Conti-Reifensparte kämpft mit im Jahresvergleich deutlich höheren Kautschukpreisen. "Trotz gestiegener Rohstoffpreise deutet alles darauf hin, dass wir unsere selbstgesteckten, anspruchsvollen Ziele 2017 sicher erreichen können", sagte Continental Vorstandschef Elmar Degenhart. 2017 will Conti das Wachstum in einem "unbeständigen Umfeld" beschleunigen und das operative Ergebnis steigern. Konzernweit peilt Conti im laufenden Jahr einen Umsatz von mehr als 43 Milliarden Euro an.

dpa