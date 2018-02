Zahl der Brauereien in Niedersachsen steigt

Hannover. Biertrinker haben in Deutschland eine immer größere Auswahl. Der Craft-Beer-Trend lässt die Zahl der Brauereien weiter steigen, wie der Deutsche Brauer-Bund der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In Niedersachsen und Bremen kamen 2017 zehn Betriebe hinzu. Damit gibt es in den beiden Ländern nun 82 Brauereien.

Nur in Bayern war der Zuwachs mit 18 Brauerein höher. Deutschlandweit stieg die Zahl im vergangenen Jahr um 82 Betriebe, so viele wie in den acht Jahren zuvor insgesamt. Damit gibt es nach Angaben des Deutschen Brauer-Bunds nun 1492 Braustätten, so viele wie nie seit der Wiedervereinigung.

Dennoch sank der Bierdurst 2017 weiter. Die deutschen Brauer verkauften 93,5 Millionen Hektoliter, zwei Millionen weniger als im Vorjahr. In Niedersachsen und Bremen sank der Bierabsatz um vier Prozent auf 8,3 Millionen Hektoliter.

„Der Biermarkt in Deutschland wird trotz einer Konsolidierung immer vielfältiger“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Brauer-Bunds, Holger Eichele. Hintergrund ist der Trend in den Ballungszentren zu kleineren Spezialitätenbrauereien, die unter anderem aromatisiertes Craft Beer anbieten.

Von dpa