Hannover

Der niedersächsischen Landesbeauftragten für den Datenschutz wurden im Jahr 2018 rund 370 Datenpannen gemeldet. Der Großteil dieser Fälle – circa 220 – habe in Unternehmen stattgefunden, sagte ein Sprecher der Beauftragten, Barbara Thiel, der HAZ. Im Vorjahr seien insgesamt nur 20 Fälle gewesen.

Grund für den steilen Anstieg ist die im Mai 2018 in Kraft getretene EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie hat die Meldepflichten deutlich verschärft. Unternehmen, Behörden und Privatpersonen müssen die Landesbeauftragte für Datenschutz nun informieren, wenn personenbezogene Daten in fremde Hände geraten oder gelöscht werden. In Nordrhein-Westfalen wurden 2018 nach Angaben der dortigen Datenschutzbeauftragten sogar über 1200 Datenpannen gemeldet.

Von Christian Wölbert