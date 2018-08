Hannover

Auf dem Ausbildungsmarkt wählen Männer in Niedersachsen am häufigsten den Weg zum Kfz-Mechatroniker, bei Frauen steht Büromanagement an erster Stelle. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Landesamtes für Statistik (LSN) zu den 2017 begonnen dualen Ausbildungen hervor. Insgesamt wurden im Vorjahr in Niedersachsen 54.630 Ausbildungsverträge abgeschlossen - 429 weniger als 2016.

Zur Galerie Diese zehn Berufe machen junge Frauen und Männer in Niedersachsen im Jahr 2017 am häufigsten. Das Landesamt für Statistik hat am Mittwoch aktuelle Zahlen zu den Ausbildungsberufen herausgegeben.

Von 34.164 Männern, die 2017 einen Ausbildungsvertrag abschlossen, wählten 2463 (7,2 Prozent) eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Es folgten Ausbildungen zum Elektroniker (1653) und zum Kaufmann im Einzelhandel (1440).

Von den 20.466 Frauen schlossen 1998 (9,8 Prozent) einen Ausbildungsvertrag zur Kauffrau für Büromanagement ab, 1590 wollten Kauffrau im Einzelhandel und 1590 Medizinische Fachangestellte werden.

Zahl der Ausbildungsplätze leicht gestiegen

Bundesweit stieg die Zahl der neuen Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf 515.700. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, strebten geschlechterübergreifend die meisten jungen Menschen einen kaufmännischen Abschluss für den Einzelhandel (28.500) an. Dahinter folgten Büromanagement (27.900), Kfz-Mechatronik (21.800) und Industriekaufmann/-kauffrau (17.700).

Auch in Niedersachsen war der Einzelhandel das insgesamt häufigste Ausbildungsziel: 3033 Frauen und Männer entschieden sich für diesen Weg. Ende 2017 befanden sich rund 141.000 Menschen in Niedersachsen in einer dualen Ausbildung.

Von RND/dpa