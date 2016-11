Deutsche Seehäfen kämpfen gegen Fracht-Flaute

Die deutsche Hafenwirtschaft berät angesichts sinkender Warenumschläge über die Lage der Branche. Die Mitglieder des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) kommen am Dienstag in Hamburg zu ihrer Jahresversammlung zusammen. Dabei dürften vor allem die gedämpften Perspektiven für das weitere Wachstum des Welthandels eine Rolle spielen, der sich weitaus weniger dynamisch als in früheren Jahren entwickelt. Der ZDS vertritt rund 180 Unternehmen der Hafenwirtschaft. Dazu zählen neben den beiden großen Containerhäfen Hamburg und Bremerhaven rund 15 mittlere und kleinere Häfen an Nord- und Ostsee, darunter Rostock, Lübeck, Kiel, Wilhelmshaven und Emden.

Die deutschen Häfen haben laut früheren Angaben des Statistischen Bundesamts im ersten Halbjahr 2016 weniger Güter von Seeschiffen umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtmenge ging demnach um 2 Prozent oder 3 Millionen Tonnen auf 148,8 Millionen Tonnen.

dpa