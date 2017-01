Drogerie-Riese Rossmann plant 250 neue Filialen

Burgwedel . 2016 steigerte die Kette den Umsatz um 6,3 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Demnach knackte das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte die Acht-Milliarden-Euro-Marke. Prozentual blieb es aber hinter dem Wert von 2015 zurück: damals waren die Umsätze um 9,4 Prozent auf rund 7,9 Milliarden Euro gestiegen.

In Deutschland erzielte die Kette mit aktuell 2055 Drogeriemärkten ein Plus von 5,4 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro . Die Auslandsgesellschaften in Polen, Ungarn, Tschechien, der Türkei und Albanien trugen insgesamt 27 Prozent zum Umsatz des Konzerns mit seinen 50 500 Mitarbeitern - davon 30 000 in Deutschland - bei. Die Kette betreibt im Ausland aktuell 1 572 Märkte. Weitere Informationen stellte Rossmann bei einer Pressekonferenz im April in Aussicht. Zum Gewinn äußert sich das Familienunternehmen mit Oberhaupt Dirk Roßmann in der Regel stets nur vage.

dpa