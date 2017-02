Der Verkauf von E-Autos ist in Niedersachsen 2016 zurückgegangen, obwohl es seit dem 1. Juli eine staatliche Kaufprämie gibt. So wurden in Niedersachsen 2016 laut Kraftfahrtbundesamt nur 1010 Autos mit Elektroantrieb zugelassen. Im Jahr 2015, als es noch keine Prämie gab, waren es 1020 E-Autos.