EWE-Chef will 253.000-Euro-Spende privat ersetzen

Nach einem Bericht der "Nordwest-Zeitung" (Oldenburg) prüft zudem die Staatsanwaltschaft, ob sie gegen Brückmann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue einleitet. Wegen der aktuellen Entwicklung sagte der EWE-Vorstandsvorsitzende kurzfristig seine Teilnahme an einer Japan-Reise ab. "Die Reise findet nach wie vor statt, nur ohne Herrn Brückmann", sagte EWE-Sprecher Christian Blömer.

Der EWE-Vorstandsvorsitzende hatte die Summe im vergangenen Jahr an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko nach Kiew überweisen lassen, ohne den Finanz- und Prüfungsausschuss der EWE AG zu informieren. Als Gegenleistung für die Zahlung hatte Brückmann offenbar einen Besuch des Ex-Champions in Oldenburg erwartet, den es aber nicht gab. Der EWE-Chef hat inzwischen angekündigt, die 253.000 Euro privat zu übernehmen. "Ich will nicht, dass das Unternehmen unter der Diskussion oder meinem persönlichen Fehler leiden muss", hatte er am Freitag mitgeteilt.

dpa