Hannover

Das Laatzener Industrieunternehmen Aventics erhält einen neuen Eigentümer. Die Beteiligungsgesellschaft Triton verkauft den Hersteller von Pneumatik-Technik an den US-amerikanischen Technologiekonzern Emerson, wie die drei Unternehmen am Freitag mitteilten. Mit dem Verkauf habe man „den nächsten Schritt zur Sicherung einer aufstrebenden und nachhaltigen Zukunft für Aventics eingeleitet“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Emerson sei ein „langfristig orientierter industrieller Eigentümer“, sagte Triton-Direktor Peder Prahl.

Emerson zahlt nach eigener Auskunft 527 Millionen Euro für Aventics. Das Laatzener Unternehmen bringe unter anderem wertvolle Expertise für die Digitalisierung der Produktion mit, erklärte der US-Konzern, der weltweit über 75.000 Mitarbeiter hat.

Aventics gehörte zum Maschinenbauzulieferer Bosch Rexroth, bis dieser die Sparte 2014 an Triton verkaufte. Mittlerweile hat Aventics weltweit rund 2100 Mitarbeiter und sieht sich als einer der führenden Hersteller von Pneumatikkomponenten. Er produziert in der Zentrale in Laatzen sowie an weiteren Standorten in Frankreich, Ungarn, den USA und China.

Von Christian Wölbert