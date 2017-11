Eurowings will in Hannover 675 Arbeitsplätze schaffen

Hannover. Die Fluggesellschaft Eurowings geht am Standort Hannover in Langenhagen auf Expansionskurs. Nach Angaben von Geschäftsführer Oliver Wagner liegt das Wachstum für den kommenden Sommerflugplan bei 30 Prozent. die Lufthansa-Tochter will Tuifly als führende Gesellschaft in Langenhagen ablösen.

Eurowings nimmt 2018 mit Korfu, Kos und Rhodos in Griechenland sowie Monastir in Tunesien vier neue Ziele ins Programm. Bestehende Verbindungen etwa nach London, Palma de Mallorca oder Wien bekommen zusätzliche Flüge. Insgesamt stehen dann 21 Ziele für Eurowings im Flugplan für Langenhagen.

Alle Pläne, das stellte Wagner klar, stehen allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Kartellbehörden zustimmen. "Wenn alles klappt, werden wir in Hannover zwei Maschinen stationieren und 675 Arbeitsplätze schaffen", kündigt Wagner an. Die Gesellschaft kalkuliere mit 900.000 Passagieren. Als einen Anlass für die Standortentscheidung nannte der Manager den in Langenhagen möglichen Flugbetrieb rund um die Uhr.

Flughafen-Geschäftsführer Raoul Hille erklärte, in Langenhagen werde die Passagierzahl für 2017 bei 5,8 Millionen liegen und damit um 400.000 höher als im Vorjahr. Für 2018 sei es möglich, die Sechs-Millionen-Marke zu knacken.

Dass die gesamte Marktentwicklung nach der Pleite der Air Berlin kurzfristig zu weniger Wettbewerb und damit zu höheren Ticketpreisen führt, glauben weder Wagner noch Hille. "Wir wären froh, wenn die Preise stabil bleiben", sagt Wagner. Andererseits müsse aber "jedem klar sein, dass man nicht auf Dauer für 30 Euro durch Europa fliegen kann", erklärt Hille.

Die neuen Eurowings-Flüge können bereits unter anderem im Internet gebucht werden.

Hintergrund der Expansionskurs von Eurowings in Hannover ist unter anderem die Lücke, die durch die Pleite von Air-Berlin entstanden ist.