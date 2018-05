Hannover

Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) bringt Steuererleichterungen für Unternehmen ins Spiel. Die Steuersenkungen in den USA setzten Deutschland unter Druck, sagte Hilbers am Montagabend bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Unternehmerverbände Niedersachsens (UVN) und des Finanzministeriums. „Wir befinden uns in einem internationalen Steuerwettbewerb“, betonte er. Der Staat müsse Anreize so setzen, dass „Unternehmen in Deutschland und Niedersachsen hier einen Wachstumsmarkt haben und es sich lohnt zu investieren“.

Hilbers plädierte dafür, über niedrigere Steuersätze für Unternehmen zu diskutieren. Man müsse aber auch über die Bemessungsgrundlagen sprechen – also über die Frage, wie der zu versteuernde Firmengewinn ermittelt wird. „Vielleicht ist das ja der erfolgversprechendere Weg, um eine Antwort auf die US-Steuerreform zu geben“, sagte der Minister. Bei der Höhe der Besteuerung von Unternehmensgewinnen liege Deutschland im Vergleich mit anderen Industrieländern „im oberen Drittel“, betonte er.

Unternehmen zahlen in Deutschland auf ihren Gewinn in der Regel Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer. Die Körperschaftsteuer in Höhe von aktuell 15 Prozent wird vom Bund festgelegt, die Höhe der Gewerbesteuer hängt von den Kommunen ab. Typische Werte für die Gesamtbelastung liegen zwischen 26 und 31 Prozent. Hilbers betonte, dass viele Einzelunternehmer deutlich höhere Sätze zahlen, da für sie die Einkommensteuer maßgeblich ist.

In den USA hat Präsident Donald Trump die Körperschaftsteuer massiv gesenkt: von 35 auf 21 Prozent. Auch in den USA kommen dazu allerdings noch lokale Steuern in unterschiedlicher Höhe.

Die Unternehmerverbände Niedersachsen forderten eine Reform der Unternehmensbesteuerung. „In den USA wie auch in Frankreich und Großbritannien werden die Unternehmen steuerlich entlastet“, sagte UVN-Hauptgeschäftsführer Volker Müller. Deutschland müsse daher das Investitionsklima verbessern. Man dürfe „nicht auf die nächste Krise warten“.

Von Christian Wölbert