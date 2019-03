Hannover

Die Commerzbank ist im vergangenen Jahr in Hannover gewachsen. Die Zahl der Privatkunden sei um 4000 bis 5000 auf über 126.000 gestiegen, sagte Niederlassungsleiterin Swantje Schöning am Mittwoch. „Unsere Wachstumsstrategie funktioniert.“ Ein Grund dafür sei das kostenlose Girokonto mit Startguthaben. Die Niederlassung betreut Kunden aus der Stadt Hannover und aus dem Deister. Auch bundesweit konnte die Commerzbank im letzten Jahr die Zahl ihrer Kunden steigern.

Im laufenden Jahr will das Institut seine Filiale am Schwarzen Bär in Hannover-Linden modernisieren. Der Umbau hat noch nicht begonnen, soll aber in diesem Jahr abgeschlossen werden, sagte Schöning.

Auch im Geschäftskundenbereich legte die Commerzbank im vergangenen Jahr zu. In Niedersachsen habe man eine dreistellige Zahl mittelständischer Firmen als Neukunden gewonnen, sagte Stefan Wissuwa, Leiter des Firmenkundengeschäfts in Hannover. Die Commerzbank sei damit „überdurchschnittlich erfolgreich am Markt“.

Das Geschäft mit Firmenkunden werde zunehmend von zwei „Megatrends“ geprägt, sagte Wissuwa. Erstens suchten immer mehr Familienunternehmen einen Nachfolger, der die Firma weiterführt – zum Beispiel andere Firmen oder Finanzinvestoren. Zweiter Trend sei die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Die Commerzbank berate ihre Kunden bei beiden Herausforderungen und biete auch die passenden Finanzierungen an, sagte Wissuwa.

Von Christian Wölbert