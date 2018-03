Hannover Messe ist schon ausgebucht

Hannover. Dank der Rückkehr der Logistikmesse Cemat unter das Dach der Hannover Messe füllt die Industrieschau auch in einem geraden Jahr das gesamte Gelände aus. Die Veranstalter rechnen zur Hannover Messe vom 23. bis 27. April mit mehr als 5000 Ausstellern und mehr als 200.000 Besuchern. „Wir sind ausgebucht und alle Plätze sind belegt“, sagte Messe-Chef Jochen Köckler am Dienstag in Hannover.

Die Deutsche Messe hatte die Cemat vor anderthalb Jahrzehnten aus der Hannover Messe ausgegliedert, weil die Spezialisten für Materialflusstechnik und Intra­logistik seinerzeit auf eine eigene Veranstaltung pochten. Vor allem die Hersteller von Gabelstaplern und Kränen bestanden zudem wegen der längeren Innovationszyklen auf einem dreijährigen Messeturnus, der innerhalb der Industrieschau nicht darstellbar war.

Inzwischen hat sich die Interessenlage der Branche verändert, weil es auch wegen der zunehmenden Digitalisierung mehr Überschneidungen mit anderen Industriebereichen gibt. Die Intralogistik komme eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur vernetzten Produktion zu, sagte Klaus-Dieter Rosenbach vom Branchenverband VDMA. Als eigenständige Messe lockte die Cemat zuletzt etwa 1000 Aussteller und rund 40.000 Besucher nach Hannover.

Partnerland der Hannover Messe ist in diesem Jahr Mexiko. Bisher war das Land auf der Industrieschau kaum vertreten, im April rechnen die Veranstalter mit rund 150 Ausstellern.

Von Jens Heitmann