Hannover

Die Hannover Messe wurde in diesem Jahr von 210 000 Menschen besucht. Damit stieg die Zahl der Besucher im Vergleich zur Messe vor zwei Jahren um rund zehn Prozent. Allerdings fand parallel zur Hannover Messe in diesem Jahr auch die Logistikmesse Cemat statt, deren Gäste ebenfalls in der Besucherzahl der Hannover Messe enthalten sind, wie ein Sprecher des Veranstalters Deutsche Messe AG am Freitag sagte.

Zur Galerie Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt Konzepte für den Lieferverkehr von morgen, zum Beispiel ein mobiles Paketlager, das Pakete ohne Fahrer zum Empfänger bringt. „Wir wollen das autonome Fahren auf die Straße bringen“, sagt Jessica Horsmans aus dem Bereich Unternehmensstrategie.

Auf der Hannover Messe konnte sich die Industriebranche über den neuesten Stand bei der Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsabläufen informieren. Neben selbstlernenden Robotern und Prototypen für das autonome Fahren waren auf der Messe auch sogenannte Exoskelette zu sehen – umschnallbare Geräte, die dem Menschen das Heben von schweren Lasten erleichtern.

Nächstes Partnerland: Schweden

Die Gesamtbesucherzahl lag im vergangenen Jahr zwar höher. Dem Messesprecher zufolge liegt das aber daran, dass bestimmte Bereiche der Hannover Messe nur alle zwei Jahre vertreten sind. In diesem Jahr fehlten diese Aussteller.

Partnerland war diesmal Mexiko, 2019 (1.-5. April) wird es Schweden sein. Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), nannte vor allem Mexikos Beteiligung mit rund 160 Unternehmen ein Signal zur richtigen Zeit. Unmittelbar vor dem Auftakt der Messe hatte sich das lateinamerikanische Land mit der EU auf ein internationales Freihandelsabkommen geeinigt. Künftig wollen die Länder 99 Prozent ihrer Waren zollfrei handeln.

Zur Galerie 1947: Besucher stehen vor dem Haupteingang der ersten Export-Messe im August 1947 in Hannover. Damals startete die Schau in alten Produktionshallen, heute findet sie auf einem der größten Messegelände der Welt statt.

Etwa jeder dritte Besucher kam in diesem Jahr aus dem Ausland. Die meisten Auslandsbesucher waren Chinesen. Aber auch viele Niederländer und Polen kamen nach Hannover. Messe-Chef Jochen Köckler betonte, dass sich die Messe auch 2019 wieder als „globaler Hotspot für die Industrie 4.0“ profilieren will. Die Messe habe erneut die enorme Innovationsgeschwindigkeit der Branche abgebildet.

Zur Galerie Faustcheck: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Enrique Pena Nieto, Präsident des Gastlandes Mexiko, mit seiner Frau Rivera de Peno gehen bei der Hannover Messe 2018 am Stand von IGB Automation auf Tuchfühlung mit einer Roboterhand.

Von Ralf Krüger