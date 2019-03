Hannover

Die Hannover Messe beginnt in diesem Jahr mit einem Streit um die Industriepolitik der Bundesregierung. Auf einer Podiumsdiskussion kurz vor der Eröffnungsfeier kritisierte der Bundesverband der Deutschen Industrie ( BDI) die Politik von Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU), der unter anderem die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos in Deutschland mit Steuergeldern anschieben will. Eine „kleine Planwirtschaft“ sei nicht die richtige Antwort auf neue Herausforderer wie China, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Altmaier verteidigte sich gegen die Kritik und lieferte sich auf der Bühne einen Schlagabtausch mit Kempf. „Manchmal wird gesagt, es sei Planwirtschaft, was wir vorhaben. Aber ich will dafür sorgen, dass Marktwirtschaft eine Chance behält.“ Die Politik müsse stärker führen, um den Wohlstand langfristig zu sichern. Die Summe betriebswirtschaftlicher Entscheidungen entspreche nicht unbedingt der richtige Entscheidung für die Volkswirtschaft, betonte er.

Als Beispiel verwies Altmaier auf seine Fördergelder für den Aufbau einer Produktion von Batteriezellen für Elektroautos. Rund 30 Unternehmen hätten sich darum beworben. Das zeige, dass die Wirtschaft manchmal „Auftrieb“ benötige. Zurzeit stamme noch rund 80 Prozent des Werts eines deutschen Autos auch von deutschen Firmen. Falls Konzerne wie BMW und VW die Batterien jedoch in Asien zukaufen, verliere das Land einen großen Teil der Wertschöpfung.

Bei Internet-Diensten hätten Deutschland und Europa schon den Anschluss verloren, warnte Altmaier. Ein Beleg dafür sei die vor Kurzem vom Volkswagen-Konzern getroffene Entscheidung, seine Fabriken mit Hilfe der „Cloud“ des US-Unternehmens Amazon zu vernetzen. „Deswegen müssen wir diskutieren, wo es Defizite gibt, und wie man sie angehen kann“, sagte der Minister.

Kempf bezweifelte den Sinn von Investitionen in Batteriezellen mit der aktuellen Lithium-Ionen-Technik. „Wenn wir über die nächste Technologie diskutieren, bin ich wieder dabei“. Außerdem forderte er Altmaier auf, sich stärker auf die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu konzentrieren – vor allem auf Infrastruktur und Bildung. „Wirtschaft wird immer noch am besten von Wirtschaft gemacht, nicht von Politik.“

Einig waren sich Kempf und Altmaier darin, dass eine Industriestrategie idealerweise europaweit einheitlich vorangetrieben werden müsste. Einen konkreten Vorschlag dafür lieferte EU-Kommissar Günther Oettinger, der ebenfalls an der Veranstaltung in Hannover teilnahm: Mobilfunkfrequenzen sollten künftig europaweit versteigert werden, statt national wie aktuell bei der 5G-Technik forderte er. „Sonst haben wir weiterhin immer Funklöcher an den Grenzen.“

Von Christian Wölbert