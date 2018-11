Hannover

Indonesien wird das Partnerland der Hannover Messe 2020. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und dem Inselstaat in Südostasien betrug in 2017 mehr als 6 Milliarden Dollar. Aktuell seien mehr als 250 deutsche Unternehmen in Indonesien aktiv, teilte die Deutsche Messe AG am Donnerstag mit - darunter Festo, Bosch, SAP, der TÜV Nord, Siemens, MAN, ThyssenKrupp, BASF, Bayer, Daimler und BMW. Partnerland 2019 ist Schweden, zuvor hatten Polen, die USA und Indien diese Rolle inne.

Von haz