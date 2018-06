Hannover

Kurz vor Beginn der Sommerferien gibt es für Schulabgänger in der Region Hannover noch Hunderte freie Lehrstellen. Allein in handwerklichen Berufen sind zurzeit noch 470 Plätze ungesetzt, wie die Handwerkskammer Hannover am Montag mitteilte. „Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, sollten sich intensiv in der Lehrstellenbörse umsehen“, sagte Carl-Michael Vogt, Geschäftsführer der Kammer.

Im Handwerk können Lehrverträge für 2018 noch bis zum 31. Oktober geschlossen werden. „Wer noch den richtigen Beruf für sich sucht, der sollte die Sommerferien nutzen, um Praktika zu machen und Vorstellungsgespräche zu führen“, erklärte Vogt. Besonders viele Stellen gebe es für Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk und Friseure.

Auch abseits des Handwerks sind in der Region Hannover noch Lehrstellen für 2018 frei. Die Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer führt ebenfalls Hunderte freie Plätze auf, zum Beispiel in den Berufen Kaufmann im E-Commerce, Verkäufer, Fachinformatiker, Hotelfachmann oder Industriemechaniker.

Von Christian Wölbert