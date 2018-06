Hannover

An der runderneuerten Cebit nehmen 2817 Aussteller teil, wie ein Sprecher des Veranstalters Deutsche Messe AG am Montagmorgen erklärte. Die Zahl liegt knapp oberhalb der Bandbreite von 2500 bis 2800, die die Messe vor einigen Wochen genannt hatte. 2017 waren es noch 3000 Aussteller. In diesem Jahr findet die Cebit allerdings mit einem runderneuertem Konzept und erstmals im Sommer statt. Einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen lesen Sie hier.

Von Christian Wölbert