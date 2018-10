Niedersachsen Industriepolitik - Sechs Länder schmieden Stahl-Allianz Die Stahlhersteller stehen unter Druck. Zum einen drängen Importe in die EU, zum anderen steigen die Ausgaben für den Umweltschutz. Unterstützung kommt aus den sechs Landeshauptstädten.

Ein Mitarbeiter in Schutzkleidung arbeitet auf dem Gelände der Salzgitter AG in der Stahlproduktion am Hochofen. Quelle: dpa