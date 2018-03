Zahl der Firmenpleiten geht auf Rekord-Tiefstand zurück

Hannover. Die Zahl der Firmenpleiten in Niedersachsen ist weiter gesunken. Landesweit meldeten im vergangenen Jahr 1710 Unternehmen Insolvenz an, wie das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Montag mitteilte. Das seien 140 weniger gewesen als im Jahr zuvor und zugleich die niedrigste Zahl an Firmenpleiten in diesem Jahrtausend. Fachleute führen den Rückgang auf die gute konjunkturelle Entwicklung zurück. Von den Firmenpleiten waren im vergangenen Jahr knapp 9600 Beschäftigte betroffen. Die Höhe der Forderungen an die insolventen Unternehmen beträgt dem Amt zufolge etwa 2,2 Milliarden Euro.

Von dpa