Niedersachsen Jahresbilanz 2018 - Nässe und Dürre: Niedersachsens Häfen schlagen weniger um Das Wetter im vergangenen Jahr hat das Geschäft der Häfen an der niedersächsischen Küste gebremst. Der JadeWeserPort legte aber weiter zu.

Containerschiff am JadeWeserPort in Wilhelmshaven: Die Häfen an der Nordseeküste gehören dem Land Niedersachsen. Quelle: picture alliance / Ingo Wagner/d