Jochen Köckler wird Vorstandsvorsitzender der Messe AG

Hannover. Wechsel an der Führungsspitze der Deutschen Messe AG: Jochen Köckler wird neuer Vorstandsvorsitzender der Messe AG. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, übernimmt er zum 30. Juni die Aufgaben von Wolfram von Fritsch, der das Unternehmen mit Ablauf seines Vertrages verlässt. Damit wird der Vorstand auf drei Mitglieder verkleinert. So erfüllt der Aufsichtsrat auch eine Forderung des Landesrechnungshofs, der das Gremium für zu groß hält.

Die Entscheidung hatte sich bereits abgezeichnet ( die HAZ berichtete). Von Fritsch hatte 2008 die Leitung der Deutschen Messe AG übernommen. Köckler ist seit 2012 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe und bisher unter anderem verantwortlich für die Hannover-Messe.

Die 2018 auslaufenden Verträge von Dr. Andreas Gruchow und Oliver Frese wurden für weitere fünf Jahre verlängert.

