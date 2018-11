Hannover

Einer der größten Arbeitgeber Hannovers wechselt den Eigentümer. Der US-Konzern Johnson Controls verkauft seine Autobatteriesparte, deren wichtigster Standort sich in Hannover befindet, an ein Konsortium aus kanadischen Finanzinvestoren. Brookfield Business Partners, CDPQ und weitere Investoren zahlen gemeinsam 13,2 Milliarden US-Dollar (11,7 Milliarden Euro) für die Sparte, wie Johnson Controls am Dienstag bekanntgab.

In Hannover befinden sich die Europa-Zentrale sowie ein großes Werk der Batteriesparte. Insgesamt arbeiten hier 1300 Menschen. Sie entwickeln und testen auch die Batterien, die in anderen Werken vom Band laufen. Weltweit gehören über 50 Werke und über 15.000 Mitarbeiter zur Batteriesparte von Johnson Controls. Sie bezeichnet sich selbst als „Weltmarktführer“ für Autobatterien – gemeint sind Starterbatterien und ähnliche Produkte für Autos mit Verbrennungsmotor.

Der Verkauf sei eine „gute Entscheidung“, sagte ein Sprecher der Europa-Zentrale. „Wir wissen, dass wir für die Zukunft richtig gut aufgestellt sind.“ Beim Käufer Brookfield handele es sich um „ein hochprofessionelles Unternehmen“. Der Betriebsratsvorsitzende Andreas Scherer sagte zu dem Eigentümerwechsel: „Wer uns kauft, will mit uns Batterien produzieren und uns nicht zerschlagen.“ Er gehe nicht davon aus, dass der Verkauf zu großen Veränderungen führe.

Von Christian Wölbert