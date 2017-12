Mit dem Klinikum in Delmenhorst, dem Bürgerspital in Einbeck und den Paracelsus-Kliniken in Osnabrück haben in diesem Jahr bereits drei Krankenhäuser Insolvenz angemeldet. Die Krankenhausgesellschaft macht dafür auch zu niedrige Honorare verantwortlich. Die Krankenkassen sehen das anders.