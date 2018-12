Niedersachsen Kommentar zur Reform der Eurozone - Für den Reformator zu wenig Der französische Präsident wollte die Eurozone im Alleingang reformieren. Damit ist er gescheitert. Doch der Kompromiss der Finanzminister verbessere die Zusammenarbeit, meint unser Kommentator.

EZB-Chef Mario Draghi, der deutsche Finanzminister Olaf Scholz und EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici, right, during a round table meeting of eurogroup finance mini Quelle: AP