Krankenkassen wollen Klinik in Clausthal schließen

Erstmals wollen die Krankenkassen in Niedersachsen einem Krankenhaus die Existenzgrundlage entziehen. Sie haben der Asklepios Harzklinik in Clausthal-Zellerfeld den Versorgungsauftrag gekündigt. Die Landesregierung will dagegen vorgehen – Kommunalpolitiker im Harz sehen den Klinikbetreiber skeptisch.