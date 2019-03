Niedersachsen Laserspezialist LPKF - Aktionäre müssen sich gedulden Der Garbsener Laserspezialist will frühestens 2020 wieder eine Dividende zahlen. Die Sanierung des Unternehmens mache zwar Fortschritte, es sei aber noch viel zu tun, meint der neue Vorstand.

Zentrale von LPKF in Garbsen Quelle: unrestricted in space and time t