Niedersachsen Ladenöffnungsgesetz - Bäcker wollen sonntags länger öffnen Nur drei Stunden Verkaufszeit am Sonntag: Das ist aus Sicht niedersächsischer Bäcker nicht mehr zeitgemäß. Doch die Landesregierung signalisiert noch kein Entgegenkommen.

In Niedersachsen dürfen Bäcker nur drei Stunden am Sonntag öffnen, in Hamburg sind es fünf Stunden. Quelle: dpa-Zentralbild