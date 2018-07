Hannover

Der Leihrad-Anbieter Obike steckt in seiner Heimat Singapur in finanziellen Schwierigkeiten. Dort hat das Unternehmen überraschend den Betrieb eingestellt, wie die Straits Times und weitere Medien berichteten. „Vorläufige Insolvenzverwalter“ würden nun gemeinsam mit der Stadtverwaltung versuchen, die in Singapur verteilten Obikes einzusammeln und zu entsorgen. Das Unternehmen schulde seinen Nutzern Kautionen in Höhe von insgesamt knapp 4 Millionen Euro.

Welche Folgen das für Obike und seine Nutzer in Deutschland hat, ist unklar. Das Unternehmen hat seine gelben Räder in Hannover, Hildesheim, Frankfurt, Berlin und München verteilt. Mit der Obike-App kann man in Hannover weiterhin Räder finden und reservieren. Hier stehen seit Herbst 2017 rund 500 Obikes.

Für die Aktivitäten hierzulande ist laut Webseite die „OBG Germany GmbH“ zuständig. Die angegebene Telefonnummer ist jedoch der Ansage zufolge „nicht vergeben“. Die dort angegebene PR-Agentur arbeitet schon seit Monaten nicht mehr für Obike.

In Hannover sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald, man habe „versucht, telefonisch und per Mail Kontakt zu Obike aufzunehmen – bislang haben wir keine Antwort erhalten. Wir bemühen uns aktiv um Klärung und entscheiden dann über das weitere Vorgehen.“

Stadt München erreicht Obike nicht

„Obike stellt sich tot“, sagte der Radverkehrsbeauftragte der Stadt München, gegenüber der Zeitung tz. Obike hatte der Stadtverwaltung im Frühjahr zugesagt, einen Großteil der Räder aus München zu entfernen, weil defekte Räder in Büschen und in der Isar gelandet waren. Nun ist unklar, wie viele Räder noch in der Stadt stehen.

In Deutschland verlangt Obike von seinen Kunden laut Webseite eine Kaution in Höhe von 79 Euro. In der Praxis war der Betrag wegen Werbeaktionen offenbar oft geringer. Verbraucherschützer in Singapur werfen Obike vor, die Kautionsbeträge dort zur Finanzierung des normalen Geschäftsbetriebs verwendet zu haben.

Von Christian Wölbert