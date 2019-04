Hannover

In Hannover findet Anfang Mai eine neue Messe statt. Die Deutsche Messe AG will mit der „Micromobility Expo“ den Trend zu E-Bikes, E-Scootern und kleinen Elektroautos aufgreifen. „Elektrokleinstfahrzeuge sind wendig, leise und vor allem umweltfreundlicher als Autos auf Kurzstrecken“, sagte Messe-Vorstand Andreas Gruchow am Dienstag bei der Vorstellung des Veranstaltungskonzepts.

Die Messe kommt zur richtigen Zeit: Erst vor Kurzem hat das Bundesverkehrsministerium entschieden, E-Scooter in Deutschland zuzulassen. Die Regeln könnten schon in den kommenden Wochen in Kraft treten.

Die Micromobility Expo startet in diesem Jahr in relativ kleinem Umfang. Rund 30 Aussteller sowie 2000 bis 3000 Besucher werden erwartet. Die ersten beiden Tage (2. und 3. Mai) sind Fachbesuchern vorbehalten. Nur am Sonnabend, 4. Mai, hat die Messe auch für Verbraucher geöffnet. Sie können E-Tretroller und E-Bikes auch ausprobieren – zum Beispiel auf dem Weg vom Messe-Eingang bis zum Veranstaltungsort unter dem Expo-Dach.

Zu den Ausstellern gehören auch Anbieter von E-Scootern wie Tier Mobility. Die Firma will die Fahrzeuge in Deutschland im großen Stil zum Verleih anbieten, sobald diese zugelassen sind.

Ideen von Angestellten

Die Idee zur Micromobility Expo hatte ein Mitarbeiter der Deutschen Messe AG vor rund einem Jahr, erklärte Vorstand Andreas Gruchow. In den nächsten Wochen werde man weitere neue Veranstaltungsideen vorstellen. Aufgrund des Endes der Cebit habe man Kapazitäten für die Umsetzung, erklärte Gruchow. Die Ideen seien aber schon vor dem Cebit-Aus entstanden.

Von Christian Wölbert