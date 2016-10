Hannover. Nach einer kurzfristig einberufenen Mitarbeiterversammlung positionierten sich Mittwochnachmittag rund 50 Mitarbeiter der TUIfly vor dem Unternehmensgelände in Langenhagen. “Wir wollten den Mitarbeitern zumindest eine kleine Chance bieten, ihre Fragen zu stellen“, sagte Karin Gobecker vom Betriebsrat. Antworten hatte sie wenige.

“Wir sind völlig allein gelassen“, sagt Birgit Hinrichs, die seit 39 Jahren als Flugbegleiterin bei TUIfly arbeitet. Seit der Veröffentlichung der Pläne des Unternehmens sei sie “krank vor Sorge.“ 30 Jahre arbeite man wie in einer großen Familie und plötzlich sei alles vorbei? Das will auch Flugbegleiterin Astrid Witgenfeld nicht wahr haben. “Wir haben Angst, dass mit einer Auslagerung nach Österreich unsere Tarifverträge nicht mehr gültig sind und Personal abgebaut wird", sagt die 53-Jährige.

Dass TUIfly eventuell in einem neuen Unternehmen mit Sitz in Österreich aufgeht, bereitet den Anwesenden Kopfzerbrechen. “Wir hätten keinen Schutz, keinen Betriebsrat“, sagt Mandy Richtet, die seit 9 Jahren als Flugbegleiterin die Gäste betreut. Sie liebt ihren Job. “Aber gerade würde ich nicht gern mit mir fliegen.“ Die 33-Jährige hat Verständnis für alle Kollegen, die sich in diesen Tagen krank gemeldet haben. “Ich würde nicht in ein Flugzeug setzen, in dem das Personal so verunsichert ist.“

Joachim Zieseniss ist seit 26-Jahren im Travelmanagement tätig. Auch das Bodenpersonal sei “tief getroffen“. Besonders ärgert ihn die Art und Weise der Kommunikation. “Eine Meldung am Freitagabend, das geht nicht. Die Unternehmensspitze trägt die Schuld an der Eskalation.“

Wie es weitergehen wird, weiß niemand. Die Gesichter sind angespannt und leer. Mit dem Erscheinen am Mittwochnachmittag vor dem Unternehmensgelände fordern die Mitarbeiter vor allem eins - dass nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.

Tuifly soll in neuen Verbund integriert werden

Die Fluggesellschaft Etihad und der Touristikkonzern Tui planen einen gemeinsamen neuen Anbieter für Urlaubsflüge. Die arabische Airline und Tui bestätigten am Mittwoch laufende Gespräche. Sie kündigten an, aus der deutschen Tuifly und Teilen der Air Berlin einen neuen Verbund formen zu wollen. Etihad hält gut 29 Prozent an Air Berlin.

Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass Tuifly in einen neuen Verbund integriert werden soll. Weil sich mehrere Crew-Mitglieder danach krank meldeten, mussten Tuifly und Air Berlin auch am Mittwoch weitere Flüge streichen.

Bei Tuifly befürchten die Mitarbeiter Job-Verluste. Nach Angaben von Betriebsratschefin Karin Grobecker soll es Ende kommender Woche bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung nähere Informationen über die geplante Umstrukturierung geben. Sie sprach von großer Verunsicherung unter den Mitarbeitern der Airline und befürchtet eine Zerschlagung der Ferienfliegers aus Hannover auf Raten.

Crews melden sich weiterhin krank

Tuifly meldete weiterhin Crew-Engpässe. Air Berlin musste am Mittwoch knapp jeden zwanzigsten Flug streichen. Betroffen seien 32 von insgesamt 696 Flügen, teilte das Unternehmen mit. Grund seien Crew-Engpässe bei Tuifly - ein Drittel der Tui-Flotte fliegt samt Besatzung für Air Berlin. Auch bei Tuifly sollten mehr als 20 Flüge annulliert werden. Bereits an den beiden Vortagen hatte es bei 30 Prozent der Tuifly-Flüge verspätete Starts gegeben, weil sich plötzlich viele Crews krank gemeldet hatten.

Die kurzfristigen Krankmeldungen bei Tuifly machten es unmöglich, alle betroffenen Kunden frühzeitig zu informieren, teilte die Airline mit. Sie bittet sie daher, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges auf ihrer Internet-Plattform Tuifly.com zu informieren. "Die massiven kurzfristigen Krankmeldungen der Kabinen- und Cockpitmitarbeiter schaden Kunden und Mitarbeitern in hohem Maße", hieß es in einer Erklärung von Tuifly.

Lies kritisiert die Informationspolitik von Tuifly

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies verschickte nach Gesprächen mit der Geschäftsführung und der Personalleitung von Tuifly eine Stellungnahme. Lies stellt darin fest, dass es in der Luftfahrtbranche immer weiter um Preis- und Kostenreduzierungen gehe, die dann auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen würden.

"In meinem Gespräch mit der Geschäftsführung von TUIfly hatte ich den Eindruck, dass es eine tragfähige Lösung geben könnte unter dem Dach einer neuen Holding", schreibt er weiter. Allerdings habe er feststellen müssen, dass die Mitarbeiter von den Inhalten nichts wüssten. Diese "absolut unbefriedigende Informationspolitik gegenüber der Belegschaft" sei nicht akzeptabel. "Viele Tausend Urlauberinnen und Urlauber werden in Mithaftung genommen, weil die Geschäftsführung die Mitarbeiter im Ungewissen belässt", kritisiert Lies. Er erwarte, dass sich die Beteiligten schnellstens an einen Tisch setzen und miteinander sprechen.

Kampagne der Mitarbeiter über Social Media

Mitarbeiter von Air Berlin und Tuifly protestieren gegen die Pläne mit Selfies bei Facebook und Instagram. Fotos sind dort unter den Hashtags #WirsindTuifly und #UnitedbyWings zu sehen.

