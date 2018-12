Hannover

Nach dem Aus für die Computermesse Cebit hat bei den großen IT- und Softwarekonzernen die Suche nach alternativen Konzepten eingesetzt. Gibt es also vielleicht bald ein neues Branchenevent in Hannover? Nach dem Ende der einst weltgrößten Computermesse regt Niedersachsens Wirtschafts- und Digitalminister Bernd Althusmann Veranstaltungen an, die sich speziell mit Zukunftstrends befassen. „ Hannover wird auch nach dem Ende der Cebit ein gefragter Messestandort rund um das Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sein“, sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur.

Der CDU-Politiker, der bei der Deutschen Messe AG Aufsichtsratschef ist, unterstützt die Suche der Organisatoren nach neuen Formaten für den deutschsprachigen Raum.

Wie geht es nach dem Cebit-Aus weiter?

Erste Vorschläge sollen nach Informationen aus Unternehmenskreisen vom bisherigen Cebit-Team entwickelt und vorangetrieben werden. Ihre Umsetzung wird allerdings frühestens im Jahr 2020 erwartet.

Die Umstrukturierung der Hannover Messe wird an diesem Montag im Fokus des Aufsichtsrats der Deutschen Messe stehen. Neben der formalen Bestätigung und dem Ausblick auf das nächste Geschäftsjahr soll auch die Entlassung des bisherigen Cebit-Messe-Vorstands Oliver Frese offiziell abgenickt werden. Er hatte das Gremium um Entbindung von seinen Aufgaben zum 31. Dezember gebeten.

Interesse für Cebit eingebrochen

Die Einstellung der IT-Messe Cebit war am Mittwoch verkündet worden. Schon die für Mitte Juni 2019 angekündigte Ausstellung findet nicht mehr statt.

Seit dem Platzen der Dot-Com-Blase im Jahr 2001 hat die Cebit bei Ausstellern und Besuchern stetig an Zuspruch verloren: Damals kamen knapp 850.000 Gäste auf das Gelände – in diesem Sommer waren es nach offiziellen Angaben noch rund 116.000 Besucher.

